Владивосток, 29 октября, 2021, 03:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 275 (накануне — 270) новых случаев заражения коронавирусом. За неделю рост заболеваемости увеличился на 10%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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У детей до года рост заражений составил 66%, от 9 до 14 лет — 9,8%, от 15 до 17 лет — 42,8%. Среди взрослых больше всего заразившихся — пожилые приморцы в возрасте 65+. Рост составил 48,6% по отношению к предыдущей неделе.

На утро 29 октября в крае зарегистрировано 75 677 носителей коронавируса, выздоровели 67 142 пациента, скончались 1254 (+четыре за сутки).

Вакцинировались от COVID-19 506 817 жителей Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с ухудшением коронавирусной ситуации вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры. По предложению главного санитарного врача края дополнительные ограничения начнут действовать уже с 30 октября.