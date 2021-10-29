Владивосток, 29 октября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. В Приморье в связи с ухудшением коронавирусной ситуации вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры. По предложению главного санитарного врача края дополнительные ограничения начнут действовать уже с 30 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая детская карусель

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"Для того, чтобы сдержать рост и не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, есть два пути: вакцинация и строгое соблюдение ограничительных мер», — сказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

По её предложению уже с 30 октября до особого распоряжения планируется: запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (за исключением реализации на вынос), в ночное время с 23:00 до 6:00, в том числе в ночных клубах и аналогичных объектах, ресторанах, барах, кафе. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.

Также приостановят работу фудкортов, детских игровых комнат и развлекательных центров в торговых центрах.

Кроме того, предлагается принять решение об обязательном переводе на дистанционный режим работы лиц старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, за исключением работников, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших в течение шести месяцев. По мнению руководителя краевого Роспотребнадзора, следует также ввести самоизоляцию неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет.

Главный санитарный врач Приморья подчеркнула, что необходимо отменить проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, досуговых, рекламных, публичных мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение составят кинотеатры, театры, филармонии, с наполняемостью залов не более 50% от количества мест. Посещение таких мест возможно при наличии QR-кодов о вакцинации, ревакцинации или перенесенном заболевании в течение шести месяцев.

Для усиления контроля за соблюдением дополнительных санитарно-противоэпидемических мер будут ежедневно проводить рейды административных комиссий.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые мероприятия в России с 15 ноября можно будет проводить с заполнением до 70% помещения при наличии QR-кодов у посетителей и организаторов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации.