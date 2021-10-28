На Чукотке сформирован коллективный иммунитет к COVID-19
Анадырь, 29 октября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. На Чукотке с начала пандемии от COVID-19 скончался 21 пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
Александр Куликов ИА REGNUM
В инфекционном госпитале
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На утро 29 октября зарегистрировано 2319 носителей коронавируса, 1857 пациентов выздоровели.
Первым компонентом привились более 25 тыс. человек, завершили иммунизацию почти 24 тыс. жителей Чукотки, сформирован коллективный иммунитет — 60%.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке развернули 15 дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19.