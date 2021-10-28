Анадырь, 29 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. На Чукотке развернули 15 дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19, сообщили 29 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

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Ежедневно в регионе выявляют по 15−17 случаев заражения инфекцией. В связи с ростом зараженных существенно возросла нагрузка на систему здравоохранения. Количество госпитализаций также увеличилось. Региональный департамент здравоохранения принял решение увеличить коечной фонд с 35 до 50.

Загруженность госпиталей до октября составляла в среднем 60−70%. Сейчас этот показатель стал увеличиваться. В стационаре лечение получают 24 пациента с коронавирусом, загруженность коечного фонда, с учетом дополнительно развернутых, не превышает 50%. При этом наибольшая загрузка наблюдается в Билибинском районе (73%), там на лечении находятся 11 человек, в Певеке (60%) — десять человек, в Анадыре (59%) — 17 человек.

Койки для лечения пациентов развернуты во всех муниципалитетах округа. Они оборудованы необходимым медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Лекарственные препараты для лечения пациентов имеются в достаточном количестве.

Также более 100 мест предусмотрено для временного размещения в обсерваторах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области дефицит коечного фонда ликвидировали благодаря сокращению плановой медицинской помощи. С 30 октября 250 коек хирургического корпуса Александро-Мариинской больницы перепрофилируют под ковидные.