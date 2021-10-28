Бухарест, 29 октября, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Обвинения десяти физическим лицам и уездной больнице неотложной помощи в румынском городе Пьятра-Нямц были предъявлены генеральной прокуратурой Румынии в рамках дела о пожаре в учреждении, произошедшем в ноябре 2020 года. Об этом 28 октября сообщило агентство Agerpres.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Обвинение

Шестеро из обвиняемых в разное время занимали должность временного руководителя больницы. Им инкриминируют неумышленное убийство, неумышленное нанесение телесных повреждений, неумышленное нанесение материального вреда, а также бездействие в вопросах безопасности и охраны труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в результате пожара в больнице в Пьятра-Нямце погибли десять человек и еще семь серьезно пострадали.