Минск, 29 октября, 2021, 01:01 — ИА Регнум. «Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новый час». Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — заявил 28 октября первый замминистра Андрей Кунцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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В комментарии государственному информагентству БелТА бывший руководитель «идеологической вертикали» президентской администрации сослался на закон «О противодействии экстремизму». При этом чиновник сказал: «Министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны».

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Напомним, министерство информации Белоруссии давно и активно участвует в политических репрессиях. Так, в 2016 году на то время министр информации Лилия Ананич обратилась в СК республики с доносами на белорусских корреспондентов ИА REGNUM, что стало формальным основанием для возбуждения уголовного дела по «экстремистской» ст.130 УК Белоруссии. При осуществлении уголовного преследования СК использовал «экспертные заключения» действующей при мининформе «республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма». Комиссия не является экспертным органом, не использует признанные в России или других странах методики, сформирована из милиционеров, библиотекарей, следователей и других должностных лиц, не признанных в научном сообществе экспертами по экстремизму.

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