Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM Сериал Netflix «Игра в кальмара» вновь лидирует в рейтинге телешоу США. Об этом 28 октября сообщает портал Deadline.

Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара") Кадр из сериала «Игра в кальмара»

«Игра в кальмара» возглавила топ-10 сериалов, который составила аналитическая компания Nielsen Media Research. Аналитики сообщили, что в период с 27 сентября по 3 октября 2021 года показатель недельных просмотров шоу превысил 3 млрд минут. Они отметили, что, таким образом, проект возглавил рейтинг самых популярных телешоу США, которые вышли в 2021 году.

Напомним, премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года на сайте потокового сервиса Netflix. Онлайн-кинотеатр сообщил, что его посмотрели 142 млн семей со всего мира.

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