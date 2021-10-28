Мадрид, , 23:10 — REGNUM 28 октября в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» испанский футбольный клуб «Гранада» в матче одиннадцатого тура Примеры 2021/22 встречался с «Хетафе». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 37-й минуте встречи забил 24-летний турецкий форвард «Хетафе» Энес Унал после передачи Эрика Кабако — 0:1. На 78-й минуте Луис Суарес Чаррис упустил возможность сравнять счет, промахнувшись с пенальти. На седьмой добавленной минуте ко второму тайму вышедший на замену Хорхе Молина спас хозяев от поражения, замкнув подачу Луиса Миллы с углового — 1:1.

Статистика матча («Гранада"/ «Хетафе»)

Удары 18/7

Удары в створ 4/5

Владение 69%/31%

Угловые 5/0

Нарушения 11/13

«Гранада», набрав восемь очков, выбралась из зоны вылета и поднялась на семнадцатую позицию. «Хетафе» с тремя очками остался на последнем месте.