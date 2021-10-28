Вашингтон, , 23:10 — REGNUM США не смогут вновь открыть свое консульство для палестинцев в Иерусалиме, если не получат разрешения Израиля, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Брайан МакКеон.

Израиль Intergid.ru

Об этом 28 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Israel Hayom.

Сенатор Билл Хагерти, предложивший ранее законопроект, запрещающий открытие консульства, задал вопрос Маккеону, считает ли администрация Байдена, что она может открыть вторую миссию США в Иерусалиме без согласия правительства Израиля?

«Сенатор, я так понимаю — нам нужно согласие правительства принимающей страны, чтобы открыть любой дипломатический объект», — ответил ему МакКеон.

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена пообещала возобновить работу консульства для палестинцев в Иерусалиме. Предыдущий президент США Дональд Трамп закрыл эту миссию в 2019 году и провозгласил Иерусалим неделимой столицей Израиля.

Заявления администрации Байдена о планах восстановления работы консульства для палестинцев вызвали резкую критику со стороны высокопоставленных израильских чиновников.

Читайте ранее в этом сюжете: США осудили ООН за «непропорциональное» внимание к Израилю