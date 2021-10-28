Ньюкасл, Великобритания, , 23:02 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиги. По словам издания ESPN на футболиста претендуют сразу несколько клубов из Англии. Один из этих клубов, по словам источника, является «Ньюкасл», который в начале октября приобрел фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

Эден Азар Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в девяти матчах испанской Примеры, в которых отметился одной результативной передачей.

Азар перешел в «Реал» 1 июля 2019 года из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, согласно данным портала transfermarkt,составляет 25 миллионов евро. Соглашение Азара со «сливочными» рассчитано до середины 2024 года.