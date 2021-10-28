Красногорск, 28 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. После 8 ноября на территории Подмосковья может начать действовать режим ограничений только для лиц без QR-кодов. Об этом 28 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время общения с жителями по вопросам введенных ограничений.

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"Допускаю, что после 8 ноября мы должны открыть все массовые услуги, рестораны и так далее. И я с большой долей вероятностей предполагаю, что это будет по QR-кодам», — сказал глава Подмосковья.

С 28 октября на территории региона действуют жесткие ограничения работы мест массового скопления людей, например заведений общепита и развлечений. Локдаун продлится до 7 ноября 2021 года.