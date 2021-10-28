Красногорск, 28 октября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Власти Подмосковья не намерены в ближайшее время вводить на территории региона комендантский час. Об этом 28 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время общения с жителями по вопросам введенных ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава Подмосковья подчеркнул, что даже в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса власти будут рассматривать такие действия, как самую крайнюю меру.

«Комендантский час является крайней мерой. Слава Богу, мы можем позволить себе другие режимы», — сказал Воробьев.