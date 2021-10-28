Элиста, 28 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ, согласно которому период нерабочих дней установлен с 30 октября по 7 ноября.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В соответствии с документом, правительству Республики Калмыкия поручено обеспечить «надлежащее функционирование соответствующих органов, определив до 29 октября необходимую численность государственных служащих и работников». То же самое касается учреждений культуры.

Все учреждения здравоохранения продолжат работу в режиме, определяемом министерством здравоохранения Калмыкии.