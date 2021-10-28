Владимир, 28 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Во Владимирской области возраст самоизоляции невакцинированных от ковида граждан снизили с 65 до 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Во время действия режима повышенной готовности граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Исключением являются случаи, когда им нужно обратиться за медицинской помощью или их жизни и здоровью что-то угрожает. Посещать также можно пункты вакцинации, магазины товаров и аптеки. Гулять, выгуливать домашних животных и выносить мусор можно рядом с домом.

Руководителям госорганов и остальным работодателям поручили на четыре недели перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. За это время они должны пройти вакцинацию. Также сотрудников должны на два дня освобождать от работы с сохранением заработной платы в дни, когда они делают прививки.