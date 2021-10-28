Барселона, Испания, , 19:48 — REGNUM В зимнее трансферное окно каталонская «Барселона» попробует избавиться от 31-летнего таранного форварда сборной Нидерландов Люка Де Йонга, так как руководство клуба больше не рассчитывает на футболиста после увольнения Рональда Кумана. Об этом 28 октября сообщило издание Sport.es.

Флаг ФК «Барселона»

Люк Де Йонг, права на которого принадлежат «Севилье», в текущем сезоне выступает за «сине-гранатовых» на правах годичной аренды. В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа футболиста.

В текущем сезоне Де Йонг принял участие в девяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Леванте» (3:0).