Нижний Новгород, 28 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Если 80% нижегородцев не вакцинируются в ближайшие 2−3 недели, то область может накрыть пятая волна коронавируса. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в социальной сети 27 октября.

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По мнению чиновника, разрушительный эффект от пятой волны будет «еще сильнее».

«Если ничего не изменить, удар пятой волны стоит ожидать после Нового года. в худшем случае у региона не будет возможности выйти из четвертой волны коронавируса», — написал министр здравоохранения Нижегородской области.