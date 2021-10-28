Москва, 28 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Стоимость грузоперевозок по морю (морской фрахт — прим. ИА REGNUM) в ближайшее время будет только расти. Об этом 28 октября заявила ведущий специалист по организации закупок компании STALOGISTIC Анастасия Панкратович.

Pixabay.com Морской контейнер

По её словам, за год ставки на морской фрахт выросли в несколько раз. Также подорожала терминальная обработка грузов, перевозка по железной дороге. Последнее связано с тем, что, например, в портах Дальнего Востока наблюдается острый дефицит подвижного состава. Стали жестче и другие условия, в частности сократилось количество свободных дней пользования и хранения контейнеров в портах, зато увеличилась сверхнормативная суточная стоимость.

«Мы не видим предпосылок для улучшения ситуации и прогнозируем рост ставок еще на 20−30% от текущего уровня. К китайскому Новому году, то есть к февралю 2022 года, средняя стоимость морского фрахта на направлении Китай — порты Дальнего Востока может составить уже 15 000 долларов США», — спрогнозировала Панкратович.