Псков, 28 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Псковская область преодолела порог в 50% плана вакцинации от коронавируса без учета ревакцинированных. Об этом 28 октября сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По словам главы региона, предстоит сделать еще многое для победы над вирусом. «Но мы на правильном пути», — подчеркнул губернатор.

Отметим, первый компонент вакцины с начала массовой вакцинации поставил 203 471 местный житель, из них 1759 — за прошедшие сутки. Полностью завершили вакцинацию 191 908 человек, в том числе 1330 человек — за 27 октября. Ревакцинировано 11 340 псковичей, в том числе 573 человека за прошедшие сутки.