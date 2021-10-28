Москва, 28 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Разрешение на применение беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» Киеву могли дать США. Об этом 28 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы здесь говорили: зачем глава Пентагона посещал Украину? Мы не можем исключать, что на этих встречах Украина получила отмашку — давайте более активно используйте турецкие беспилотники, мы, если что, вас поддержим», — сказал эксперт.

Также он отметил, что при помощи «Байрактаров» Украина пытается спровоцировать ДНР и ЛНР на полномасштабный военный конфликт.