Москва, 28 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Украина до сих пор не предоставила российским дипломатам доступа к представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, захваченному украинскими военными, заявила 28 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

При этом она напомнила, что Андрей Косяк — гражданин России.

«Киев так и не удосужился предоставить российским консульским сотрудникам доступ к этому гражданину, у которого, напомню кстати, российское гражданство», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия настаивает на неукоснительном выполнении миссией ОБСЕ своих обязанностей и на включении в отчеты этого вопиющего нарушения. Напомним, ОБСЕ «не заметила» захвата украинскими боевиками сотрудника СЦКК Андрея Косяка при исполнении им своих обязанностей в зоне, согласованной с украинской стороной.

В Киеве утверждают, что задержали сотрудника СЦКК, который якобы проводил разведку позиций украинских силовиков. После этого инцидента представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все свои гарантии безопасности украинским представителям в СЦКК.