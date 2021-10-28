Рига, 28 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Национальная служба здравоохранения Латвии отмечает провопорционально высокую долю русскоязычных жителей страны среди невакцинированных. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

ИА REGNUM Вакцинация

Комментируя эти данные, журналистка Rus.delfi.lv Данута Дембовская отметила, что эти цифры говорят о том, что до людей не достучались, и заставляют задуматься, все в порядке в обществе: «Правильные ли методы коммуникации были выбраны сейчас, и не является ли происходящее последствиями длительной государственной политики. Ведь мы часто говорим, что то, с чем столкнулось здравоохранение во время ковида, связано с хроническим недофинансированием».

Пандемия, по словам Дембовской, стала своего рода увеличительным стеклом, выпукло показавшим все проблемы отрасли. Но не только они стали причиной низкого охвата русскоязычного населения вакцинацией: «У нас есть люди, живущие в состоянии социальной отчужденности. До них не доходит информация, а возможно, они и не ждут от власти — от того, что предлагает государство, власть — ничего хорошего».

Журналистка добавила, что косвенно это может быть связано с проблемой массового негражданства в Латвии. Ведь неграждане в большинстве своем — это люди русскоговорящие и пожилые, и хотя их удельный вес сокращается, это «все еще каждый десятый житель страны».

Медиаэксперт Сергей Крук объяснил цифры разницей в социально-экономическом положении русских и латышей: «Проблема в том, что прививается быстрыми темпами госсектор. А русские как раз больше работают в частном секторе».

Работающему в частном секторе труднее отпроситься на прививку, может потребоваться свободный день, если есть какая-то реакция на вакцину, температура, добавил он.

Главный редактор интернет-портала Chaika. lv Инна Плавок считает, что не стоит делать упор на русскоязычных среди невакцинированных. Так, по ее словам, журналистка издания недавно сопровождала близкого человека, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Они стояли в очереди два часа из-за того, что информация была невразумительно изложена на сайте самоуправления, затем объездили несколько центров, думая, что можно вакцинироваться в порядке живой очереди, а оказалось, что нет, рассказала Плавок.

Она добавила, что очень много непонятных моментов возникает при общении СМИ с Бюро вакцинации, с министерством здравоохранения. «Вот с этим и надо что-то делать», — отметила журналистка.