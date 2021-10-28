Москва, , 16:28 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России не помогает остановить рост цен, особенно на продовольствие. Об этом ИА REGNUM заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Рост цен QuoteInspector

«Цены на все, и особенно продовольствие, растут с невероятной быстротой, — сказал Коган. — Порой возникает ощущение, что данный процесс выходит из-под контроля. В очередной раз получено доказательство того, что, поднимай или не поднимай у нас ставку, а инфляция словно смеется над нами и растет на глазах. При этом нагло игнорируя меры Центрального банка».

Как полагает Коган, так как проблема инфляции в РФ носит не вполне монетарный характер, то и ключ к ее решению находится не в руках Банка России, отвечающего за монетарную политику, а скорее в руках правительства.

«Что у нас дорожает опережающими темпами? Продовольствие. Может ли ЦБ помочь нашим производителям продовольствия снизить свои издержки и наполнить полки магазинов дешевой морковкой или, к примеру, курятиной? При всем уважении к нашему регулятору, повелевать куриными бедрышками или картофельными глазками он не в силах», — подытожил Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, в 2021 году соглашения с производителями, программы субсидирования, внешнеторговые меры способствовали стабилизации цен на ряд социально значимых продуктов питания.

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