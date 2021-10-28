София, 28 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Несколько сотен представителей мелкого и среднего ресторанного бизнеса вышли в Софии на демонстрацию против введения болгарским правительством жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом 28 октября сообщило Болгарское телевидение.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, активисты собрались у здания министерства здравоохранения страны и развернули плакаты с надписями «Нет — новым запретам!» и «Верните нам посетителей!».

В комментарии местным журналистам участники манифестации подчеркнули, что практика обязательного предъявления «Зеленого сертификата» (документа о вакцинации от COVID-19 или наличии теста на соответствующие антитела) привела к оттоку клиентов как фешенебельных ресторанов, так и придорожных кафе по всей стране.

«Мы потеряли до 80% своих постоянных гостей, а прибыль в некоторых структурах уменьшилась в десять раз, — отметил представитель профсоюза рестораторов Болгарии Иван Тошев. — Сейчас нашей целью является недопущение окончательного коллапса системы общественного питания Болгарии».

В то же время представители официальной Софии заявили о нежелании смягчать действующие ограничения.

«Во избежание общенационального локдауна необходимо придерживаться противоэпидемических правил», — заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

Напомним, по состоянию на 28 октября количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 588 тысяч человек. Из них скончались 23 594 пациента.