Псков, 28 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Загруженность коронавирусного коечного фонда в Псковской области сохраняется на уровне 80%, при этом реанимационные койки в таких стационарах заняты полностью. Об этом сообщил 28 октября губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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За последние сутки на Псковщине выявили еще 284 носителя коронавирусной инфекции (в том числе 94 — в Пскове), это на три случая больше, чем сутками ранее. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе — 57 165 за время пандемии. Выписаны за сутки 298 человек, общее количество выздоровевших — 48 659 человек.

Умерли от ковида в Псковской области 897 человек, за последние сутки летальных случаев не было.