Самара, 28 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. 1357 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 128 936 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области скончались 4533 пациента с COVID-19, в том числе смерть 31 такого пациента констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 99 547 человек, в том числе за минувшие сутки победили инфекцию 752 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 октября в регионе за сутки выявили 1297 носителей коронавируса.