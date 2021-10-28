Брюссель, 28 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Polskie Radio заявил, что в организации «с воодушевлением оценивают польский оборонительный законопроект о защите Родины».

Nato.int Йенс Столтенберг

«Польша является сильным союзником НАТО и вносит большой вклад в коллективную оборону. Мы приветствуем все шаги наших союзников, направленные на то, чтобы их вооруженные силы стали более эффективными. Мы видим, что этот законопроект этому вполне способствует», — отметил Столтенберг.

По его словам, «государство, которое находится на границе НАТО и ЕС, должно обладать серьезной сдерживающей силой и возможностью эффективной самообороны в течение длительного периода времени».

Как сообщало ИА REGNUM, положения законопроекта о защите Родины были представлены в Польше 26 октября. Он был разработан министерством обороны республики, и теперь отправился на рассмотрение и голосование в Сейм. В случае принятия законопроекта численность профессиональных солдат увеличится до 250 тысяч, а военнослужащих Войск территориальной обороны — до 50 тысяч.