Эксперт: нужно прекратить транзит газа через Украину и нанести удар по ВСУ
Москва, 28 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Россия должна ответить на провокации ВСУ и прекратить транзит через Украину. Об этом 28 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров.
«Думаю, что ВСУ село не вернут. Так как Украина продолжит обострять ситуацию, чтобы не допустить сертификации «Северного потока — 2», — заявил политолог.
«По этой же причине Кремль будет сдерживать ополченцев от контратак. Украина же продолжит наращивать давление в других местах, включая захваты поселков», — отметил Александров.
«Нужен решительный удар по ВСУ и одновременное прекращение транзита газа через Украину. Заплатим потом штрафы покупателям. Штрафы — мелкий вопрос на фоне глобальной игры», — подытожил эксперт.
Напомним, что 26 октября, по сообщениям Генштаба Украины в соцсетях, ВСУ после захвата ими села Старомарьевки нанесли удар по позициям ДНР силами ударных БПЛА, что запрещено Минскими соглашениями.