Москва, 28 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Россия должна ответить на провокации ВСУ и прекратить транзит через Украину. Об этом 28 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Думаю, что ВСУ село не вернут. Так как Украина продолжит обострять ситуацию, чтобы не допустить сертификации «Северного потока — 2», — заявил политолог.

«По этой же причине Кремль будет сдерживать ополченцев от контратак. Украина же продолжит наращивать давление в других местах, включая захваты поселков», — отметил Александров.

«Нужен решительный удар по ВСУ и одновременное прекращение транзита газа через Украину. Заплатим потом штрафы покупателям. Штрафы — мелкий вопрос на фоне глобальной игры», — подытожил эксперт.

Напомним, что 26 октября, по сообщениям Генштаба Украины в соцсетях, ВСУ после захвата ими села Старомарьевки нанесли удар по позициям ДНР силами ударных БПЛА, что запрещено Минскими соглашениями.