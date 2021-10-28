Ереван, 19 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Армения уведомила Национальную систему платёжных карт о прекращении банками-участниками ArCa обслуживания платёжных карт системы «Мир» в стране с 30 марта.

РИА Новости / Игорь Егоров

«Продолжит работать банк «ВТБ Армения», который обслуживает карты «Мир» в полном объёме. Держателям карт «Мир» любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в его инфраструктуре: снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам «ВТБ Армения» доступны переводы, в том числе трансграничные», — рассказали «Известиям» в НСПК.

Сейчас в Армении работает 53 отделения банка, 22 из них в Ереване, кроме того, клиентам доступно более 190 банкоматов в стране, добавили в организации.

НСПК — операционный и платёжный центр обработки операций по банковским картам внутри России, оператор системы «Мир», операционный центр Системы быстрых платежей. АО НСПК на 100% принадлежит Центральному банку России. ArCa — армянская единая система платежей и обналичивания средства в местных банках.

Как передавало ИА Регнум ранее в тот же день, СМИ сообщали об отказе Армении от обслуживания карт «Мир» со ссылкой на собственные источники. Отмечалось, что карты перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков, кроме «ВТБ Армения», являющегося дочерней организацией российского ВТБ. В НСПК заявляли, что «Мир» не вводил ограничений в работе с иностранными организациями и зарубежные банки самостоятельно решают, принимать ли им карты или нет.

Тем временем на Кубе карты «Мир» начнут принимать во всех заведениях. Как 19 марта рассказал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, карты принимаются на всей территории островного государства, но не во всех заведениях, однако власти планируют это исправить. Гранда уточнил, что для приёма карт «Мир» во всех торговых точках перепрограммируют отдельно каждый POS-терминал.