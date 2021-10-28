Подгорица, , 14:52 — REGNUM По данным черногорского статистического ведомства Monstat, средняя зарплата без налогов и взносов в сентябре составила 533 евро, что на 0,2 процента больше, чем в августе.

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Средняя чистая зарплата в сентябре увеличилась на 1,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средняя брутто-зарплата в стране в сентябре составила 796 евро.

«Если учесть, что потребительские цены выросли в сентябре на 0,5 процента по сравнению с августом, из этого следует, что реальная заработная плата упала на 0,3 процента за тот же период», — говорится в заявлении.