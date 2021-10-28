Москва, 28 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. США отрабатывают план войны с Россией и потому проводят учения стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с условными ударами по кораблям Балтийского и Черноморского флотов. Об этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал 28 октября, комментируя публикацию Forbes о способности самолётов США «потопить весь флот» России.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По словам эксперта, атака со стороны США будет означать, что у России «развязаны руки для обуздания агрессора». Сценарии, которые разыгрывает Вашингтон, могут спровоцировать третью мировую войну и обмен ядерными ударами.

При этом американские военные прогнозируют «идеальный сценарий, когда их никто не ждёт». Однако у России есть дальнобойные системы ПВО, в том числе С-400, системы радиоэлектронной разведки, система контроля воздушного пространства, сказал Коротченко порталу News.ru.

«На любой удар по России они получат аналогичный ответ», — подчеркнул Коротченко.

Он добавил, что власти США «теряют чувство реализма», они забыли, что в 1962 году во время Карибского кризиса мир уже находился на пороге ядерной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, американский обозревательДэвид Экс предположил, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer американских ВВС смогут уничтожить российские корабли Балтийском и Черном морях, выпустив по ним 48 ракет LRASM.

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