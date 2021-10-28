Москва, 28 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Вводимые властями меры для борьбы с пандемией коронавируса не должны привести к нарушению конституционных прав и свобод граждан. Это основной принцип, который должен действовать при введении каких-либо ограничений, с каким бы видом угрозы общественной жизни они ни были связаны, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

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«В Конституции РФ закреплено, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

С одной стороны — хорошая формулировка, с другой стороны, как отметил глава Конституционного суда — достаточно общая.

Активное внедрение в сферу прав человека серьезно возрастает в период кризисов, когда возникает искушение ввести новые системы контроля, против которых активно бы в спокойное время выступали правозащитники, ввести новые ограничения, дополнительные разрешительные документы, при отсутствии которых граждане не смогут реализовать закрепленные в Конституции права.

Пандемия 2020 года показала несовершенство механизмов реализации и защиты основных прав и свобод человека. Вводимые ограничения, несмотря на их значимость, в соотношении с правами человека — неоднозначные и спорные. Еще в прошлом году степень влияния на общество таких ограничений и запретов оценивал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Основные направления, в которых требуется соблюдение прав человека, соблюдение баланса и соразмерности:

— право на труд: запрет увольнений по надуманным, не установленным действующим законодательством основаниям;

— правозащитники отмечают, что ограничения прав и свобод граждан должны вводиться федеральными законами, а не указами и постановлениями глав регионов (установление ограничений конституционных прав граждан нормативными актами органов госвласти субъектов РФ в нарушение ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, закрепляющей, что основные права граждан могут быть ограничены только федеральным законом);

— уровень защиты персональных данных (незащищенность каналов связи, использование иностранных серверов для хранения персональных данных и т. п.) и несоответствие ряда технологий законодательству об охране персональных данных (в части согласия на обработку данных, включая невозможность его отзыва);

— организация дистанционного среднего, среднеспециального и высшего образования. Увеличение продолжительности рабочего дня преподавателей, учащихся, вред здоровью, связанный с длительным использованием гаджетов;

— строгое соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, реализация права на встречу с защитниками;

— контроль за бездомными, лицами без определенного места жительства. При введении серьезных ограничений для остальной группы населения, указанная группа как была без особой заботы и внимания, так и осталась без контроля, при том, что такие граждане обладают ослабленным иммунитетом (в силу плохого питания и пораженности хроническими заболеваниями) и лишены возможности соблюдения элементарных гигиенических мер;

— права верующих, право на свободу совести и вероисповедания в части совершения богослужений и иных религиозных обрядов;

— вопросы похоронного дела и распоряжения Роспотребнадзора о похоронах умерших от COVID-19 в закрытых гробах с запретом на вскрытие гроба. Полагаю, что такие меры избыточны. При том, что отсутствуют официальные разъяснения, касающиеся факторов риска при проведении церемонии похорон погибших от COVID-19 лиц.

Также нужно обратить внимание на другую сторону — оказание мер поддержки предпринимательской деятельности. Они также должны быть разумными и соразмерными, без транжирства бюджетных средств, без обещаний выдачи беспроцентных кредиторов, ссуд и т.п. с последующей отменой таких льгот.

Пока сложно сказать, что предпринимаемые и внедряемые ограничительные и контрольные меры на 100% соответствуют принципам соразмерности и разумности. В противном случае не было бы такого количества жалоб, обращений за разъяснениями и просто большого количества недовольных.

Длительный период времени мы строим правовое государство. Пожалуй, угроза распространения коронавирусной инфекции является определенным катализатором для того, чтобы проявились гуманность, целесообразность, соразмерность и разумность при принятии государством ограничительных мер, для того, чтобы не проявлялся бездумный карательный характер государственных органов власти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в статье «Под знаком Основного Закона» выразил свое мнение о том, что вводимые властями меры для борьбы с угрозами «должны быть оправданы защитой конституционных ценностей».

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