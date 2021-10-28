Верона, Италия, 28 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Процесс сертификации «Северного потока — 2» требует определенного времени, его сроки могут быть продлены. Об этом 28 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в кулуарах Евразийского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, поскольку все заинтересованные страны одобрили проект, о потенциальной угрозе экологии «следует забыть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон заявила, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» создаст новые мощности и возможности по транспортировке газа в Европу в момент высокого спроса на него и при проведении технических работ на других магистралях.

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