Казань, 28 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедшие сутки превысило 29 тыс. человек. Об этом 28 октября сообщает республиканский минздрав.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Всего в регионе иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 28 октября прошли 1 млн 497 тыс. 684 человека, прирост за сутки составил 29 252 жителя. Вторую прививку антиковидными вакцинами получил 1 млн 19 тыс. 541 человек. Повторно вакцинированы 25 654 жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября и до улучшения эпидобстановки в Татарии запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия. В ночное время перестанут работать все магазины, бани, кроме АЗС и аптек. Вступает в силу с 30 октября обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не переболевших в течение 6 месяцев. Приостанавливают работу развлекательные комплексы в торговых центрах, ярмарки (кроме открытых площадок). Несовершеннолетние не смогут войти в торговые центры без сопровождения родителей или законных опекунов.

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