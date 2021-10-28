Париж, 28 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном провел президент Франции Эммануэль Макрон впервые после отказа Канберры от поставок подводных лодок французской стороной. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Президент Макрон напомнил, что одностороннее решение Австралии свернуть франко-австралийское стратегическое партнерство, прекратившее программу (строительства) подводных лодок океанского класса в пользу еще одного пока неопределенного проекта, нарушило доверительные отношения между нашими двумя странами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Макрон указал, что из-за этого правительство Австралии должно предложить программу конкретных действий, воплотивших бы волю Канберры по пересмотру основы отношений двух стран и продолжению их совместных действий в Индо-Тихоокеанском регионе

Отметим, отношения между двумя странами испортились 16 сентября после срыва сделки между Францией и Австралией на поставку атомных подлодок, когда власти Австралии приняла альтернативное предложение, поступившее от Вашингтона и Лондона.