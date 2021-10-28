Сеул, , 14:12 — REGNUM Правительство Южной Кореи наградит актрису Юн Ё Чжон, получившей «Оскар», орденом за заслуги в культуре высшей ступени «кымгван». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон AP Photo/Chris Pizzello, Pool)

По их словам, церемония награждения состоится 28 октября в ходе премии Korea Popular Culture and Arts Awards.

Напомним, что 74-летняя южнокорейская актриса получила «Оскар» за роль второго плана в фильме Ли Исаака Чана «Минари».

Два года назад режиссер Бон Джун Хо и актер Сон Кан Хо также были удостоены орденом за заслуги в культуре после того, как фильм «Паразиты» получил главную награду Каннского кинофестиваля.