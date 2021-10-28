Тюмень, 28 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Тюменской области в постановление о введении локдауна в регионе внесены уточнения для лиц старше 60 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Редакцией постановления включена дополнительная категория из лиц старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания по установленному списку, на которых не будет распространяться режим самоизоляции и перевод на дистанционную работу — это те, кто перенес заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев», — говорится в сообщении оперштаба.

Обязательное соблюдение режима самоизоляции введено для тюменцев старше 60 лет, и тех, кто имеет хронические заболевания, за исключением граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса в течение последних 12 месяцев, либо перенёсших заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.