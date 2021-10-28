Тамбов, 28 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области 28 октября подтвержден 191 новый случай заражения коронавирусом — на шесть больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 47 тыс. 770 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 94 пациента, в том числе 226 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1080 человек. Семь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.