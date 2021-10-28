Казань, 28 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Татарии с 30 октября в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией устанавливается особый режим. Об этом 28 октября сообщает республиканский оперативный штаб.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Так, с 30 октября и до улучшения эпидобстановки в Татарии запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия. В ночное время перестанут работать все магазины, бани, кроме АЗС и аптек. Вступает в силу с 30 октября обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не переболевших в течение 6 месяцев. Приостанавливают работу развлекательные комплексы в торговых центрах, ярмарки (кроме открытых площадок). Несовершеннолетние не смогут войти в торговые центры без сопровождения родителей или законных опекунов.

QR-коды потребуются при посещении кафе, ресторанов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 150 кв. метров, бассейнов и фитнес-центров.

С 15 ноября потребуются QR-коды для работы театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов, официальных физкультурных, официальных спортивных, культурных мероприятий.

Подчеркивается, что все ограничения в Татарии вводятся с 30 октября и будут действовать до улучшения ситуации.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 28 октября зарегистрировано 30 233 случая инфицирования коронавирусом.

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