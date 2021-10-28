В Астраханской области выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом
Астрахань, 28 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Астраханской области 28 октября подтверждено 250 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»
Всего в регионе было зарегистрировано 65 тыс. 772 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1526 человек.
За весь период 1952 человека скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.