Москва, 28 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Обращение глав российских благотворительных фондов об исключении такого рода организаций из закона об иностранных агентах будет доведено до сведения президента России Владимира Путина. Об этом 28 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что во время Валдайского форума глава Российского государства обсуждал вопрос о применении этого закона и «говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководители благотворительных фондов попросили президента России Владимира Путина вывести такие организации из-под действия закона об иностранных агентах.