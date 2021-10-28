Москва, , 12:59 — REGNUM Правительство России 28 октября утвердит объём средств, которые будут направлены на предоставление грантов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседаний правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кроме того, сегодня утвердим объём средств, которые направим на выплату грантов представителям малого и среднего бизнеса из числа наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированным некоммерческим организациям», — сказал Мишустин, напомнив членам правительства, что эту меру поддержки бизнеса одобрил президент России.

При этом общий размер такой помощи известен — он составит порядка 38,5 млн рублей. С помощью грантов планируется поддержать около 3,5 млн работников.

Мишустин добавил, что получатели грантов будут также однократно освобождены по налогу на доходы по этому гранту и взносов в государственные внебюджетные фонды по заработным платам сотрудников.