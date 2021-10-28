Горно-Алтайск, 28 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 25 человек.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 22 810, в том числе: 7145 — в городе Горно-Алтайске, 3427 — в Майминском районе, 3090 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 20 901 человек, в том числе 16 за последние сутки.