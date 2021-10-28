Пенза, 28 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В полицию Пензы с заявлением в течение недели обратилось несколько пожилых женщин, пострадавших от мошенника. В результате оперативных мероприятий был задержан, прибывший не так давно в город, 31-летний житель Москвы, сообщает 28 октября пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Пострадавшие от действий злоумышленника пояснили, что незнакомец звонил им на телефоны и сообщал о попавших в ДТП родственниках. Затем мужчина просил у пенсионерок крупные денежные суммы для избежания уголовной ответственности членам их семей. Деньги женщины передавали курьерам, которые приезжали к их домам. Материальный ущерб составил от 50 до 800 тыс. рублей. Примечательно, что ни одна из пострадавших не перезвонила попавшим якобы в беду родственникам.

Все деньги пострадавшие складывали в пакеты и отдавали водителям такси, которые в свою очередь доставляли посылки по адресу, где их ждал один и тот же человек.

Задержанный признался в содеяном и рассказал, что в его обязанности входило забирать свертки с деньгами и перечислять средства на банковские счета, предоставленные ему работодателем. Мужчина в качестве вознаграждения забирал 2% от суммы перевода. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Пензы по указаниям злоумышленника оформила кредит в сумме 949 тыс. рублей, а затем перевела все деньги на указанный банковский счет. Только после этого она поняла, что попалась на уловки лжесотрудника банка и обратилась в полицию.

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