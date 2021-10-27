Саратов, , 09:19 — REGNUM В Саратове двоих сотрудников микрофинансовой организации подозревают в хищении денежных средств. Обвиняемые заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Микрофинансовая организация Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Руководитель одной из микрокредитных организаций от неустановленных сообщников получал персональные данные граждан. Через соответствующее программное обеспечение он оформлял кредитные карты одного из крупных банков, которые в дальнейшем обналичивались злоумышленниками. На ничего не подозревающих жителей оформляли кредиты на сумму до 120 тыс. рублей. Полицейские установили одного из сообщников руководителя организации. В ходе обысков было изъято свыше 100 кредитных карт и 300 заявлений на выдачу кредитов, подготовленных от жителей.

Следственные органы возбудили пять уголовных дел по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Устанавливаются все участники незаконной деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, специалисты по кибербезопасности зафиксировали новый способ мошенничества с оформлением микрокредитов с помощью массовой СМС-рассылки. На телефон жертвы мошенника практически одновременно приходит до 200 СМС с кодами о регистрации. Мошенники связываются с потенциальной жертвой и от имени специалистов различных организаций просят человека переслать скриншоты (снимки экрана смартфона) с СМС-кодами.

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