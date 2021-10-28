Оренбург, 28 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 408 заражений коронавирусом — так же, как и днем ранее, сообщает 28 октября оперштаб по борьбе с CОVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года число выявленных носителей коронавируса составило 88 152, а показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией — 4497,73 на 100 тысяч населения.

Оправились от болезни 75 548 оренбуржцев. По причине CОVID-19 скончались 2527 человек. За последние сутки зафиксировано 24 летальных исхода.