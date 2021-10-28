Кишинёв, 28 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Молдавии продолжают расследование по делу о попытке вывоза за границу скрипки, предположительно произведённой школой Антонио Страдивари. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «Визит к Минотавру». Реж. Эльдор Уразбаев. 1987. СССР Антонио Страдивари (Сергей Шакуров)

«Напоминаем положения Закона № 1569/2002 о порядке ввоза и вывоза товаров с территории Республики Молдова физическими лицами. В частности, он запрещает вывоз из страны ценностей в области искусства без разрешения Министерства образования, культуры и исследований», — говорится в пресс-релизе.

В прокуратуре отметили, что Парижская конвенция 1970 года обязывает власти стран изымать культурные ценности, не имеющие разрешения на отправку. Следователи направят запрос в Интерпол, чтобы узнать статус изъятой скрипки. После этого будет принято решение, выносить обвинение задержанной владелице инструмента или нет.

Напомним, 23 октября молдавские таможенники в кишинёвском аэропорту задержали скрипачку Александру Кононову, которая направлялась в Москву для участия в концерте. У женщины с собой была скрипка и документы, что инструмент создан в мастерской Страдивари. Кононову задержали, инструмент отправили на экспертизу.