Рязань, 28 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Рязанской области 28 октября впервые подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Снова зафиксировано 13 летальных исходов.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,49%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 47 253 жителей. Справились с заражением 42 350 человек, из них 131 — выписан за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 371 рязанского пациента.