Липецк, 28 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Липецкой области усилится контроль за соблюдением масочного режима в пассажирских автобусах, на вокзалах и в аэропорту. Как сообщает ИА REGNUM, такое поручение дал глава региона Игорь Артамонов на встрече с руководителями транспортных предприятий и перевозчиками.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области усилят контроль за масочным режимом в транспорте

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Артамонов отметил важность санитарных мер безопасности, особенно в городских маршрутных автобусах, для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«Контроль нужно усиливать. Только неукоснительное соблюдение и пассажирами, и водителями всех санитарных требований, а также вакцинация населения помогут остановить распространение новой коронавирусной инфекции в регионе и защитить людей от тяжелой болезни», — заявил Артамонов.

В ходе встречи отмечалось, что нарушители масочного режима будут строго наказываться. За это предусмотрены значительные штрафы.