Пенза, 28 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Пензенской области в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции вводятся новые требования и ограничения. Соответствующие изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе внес 28 октября губернатор Олег Мельниченко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

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Согласно новым требованиям, учреждениям общественного питания запрещено оказывать услуги с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов. Деятельность фуд-кортов, в том числе в торговых центрах, приостановлена, за исключением доставки заказов и обслуживания на вынос.

Для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, вводится режим самоизоляции.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Работникам с хроническими заболеваниями и старше 60 лет необходимо обеспечить дистанционный режим деятельности — на четыре недели для проведения вакцинации.

С 30 октября по 7 ноября включительно в Пензенской области приостанавливается доступ посетителей в предприятия общественного питания, кроме работающих для сотрудников организаций, а также бани, сауны и бассейны.

Приостанавливается проведение зрелищных, досуговых, спортивных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ночных клубах, кроме тренировок профессиональных спортсменов, готовящихся к официальным соревнованиям.

Под запретом посещение театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, культурных и просветительских мероприятий, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, зоопарков (кроме уличных), организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений клубно-досугового типа.

В дошкольных учреждениях и организациях начального общего образования обеспечивается работа дежурных групп с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Ограничения не распространяются на организации, чья деятельность не может быть приостановлена, на госслужащих и сотрудников органов местного самоуправления, по оказанию медпомощи, на работу правоохранительных органов, управляющих компаний и предприятий ЖКХ. Продолжат работу газо‑ и автозаправочные станции, предприятия по обслуживанию автомобилей, учреждения по оказанию стоматологических и ветеринарных услуг.

Посетить музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты и СПА, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии можно будет только по QR-коду о вакцинации против COVID-19, либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официальному документу о наличии противопоказаний к вакцинации. Данные требования будут действовать и после завершения периода нерабочих дней до улучшения эпидситуации.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 28 октября с начала пандемии в Пензенской области зарегистрирован 79 071 случай заражения коронавирусом.

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