Москва, , 12:14 — REGNUM Людей — клиентов и сотрудников — назвала главной ценностью Сбера старший вице-президент, руководитель блока HR банка Наталья Дудина. По ее словам, кредитное учреждение обеспечивает как и достойное вознаграждение, так и заботится о самореализации персонала и о здоровье людей во время пандемии коронавируса.

Сбербанк Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Главная ценность Сбера — это люди: наши клиенты и наши сотрудники, — подчеркнула Дудина. — Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды. В первую очередь, обеспечиваем достойное вознаграждение. В текущем году мы уже повысили зарплаты нашим сотрудникам в среднем на 6%. На следующий год предусмотрели в бюджете повышение в районе 7% (впереди утверждение в рамках бизнес-плана)».

Старший вице-президента банка подчеркнула, что «Сбер заботится о том, чтобы сотрудники имели возможность для непрерывного обучения и самореализации, чтобы они могли получать новые профессии, работать с наставниками, участвовать в волонтёрских проектах».

«В компании созданы условия для сохранения баланса работы и личной жизни, — отметила Наталья Дудина, — частичная занятость, саббатикал, удаленка из других регионов России, помогаем сотрудникам быть продуктивными родителями. И наш главный фокус — особая забота о здоровье команды во время пандемии».